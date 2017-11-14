 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Дидье Дрогба заявил о дате завершения своей карьеры

    Футболист сказал, что когда-то нужно заканчивать

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Африканский футболист Дидье Дрогба, выступающий за команду Американской футбольной лиги "Финикс Райзинг", заявил о дате завершения своей карьеры.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание L’Equipex, бывший нападающий английского "Челси" сказал, что сезон 2018 года станет последним в его игровой карьере.

    Ивуариец Дрогба заявил, что когда-то нужно заканчивать. Он известен прежде всего выступлениями за "Марсель" и лондонский "Челси". Д. Дрогба в составе "Челси" провел 381 матч и забил 163 гола.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi