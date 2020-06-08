​Дибала восстановил тренировки с "Ювентусом"

Пауло Дибала https://report.az/storage/news/c3870f64435f270739c13996a3a60904/2c7f00e5-bc6f-4bc4-bc92-d098fce09d45_292.jpg

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал о перенесенном коронавирусе.

Как передает Report со ссылкой на Football Italia, с начала эпидемии аргентинец несколько раз сдавал положительный тест на COVID-19.

По его словам, он по-прежнему не восстановился окончательно от болезни.

"У меня был коронавирус, но сейчас я чувствую себя намного лучше. Я еще не восстановился на сто процентов, но уже довольно хорош. Сейчас мы возвращаемся к тренировкам, сезон возобновляется, поэтому скоро мы сможем делать то, что любим больше всего", - приводит слова Дибалы Football Italia.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард сыграл в 24 матчах Серии А, отметившись семью голами и четырьмя результативными передачами. Сезон в чемпионате Италии должен возобновиться 12 июня.