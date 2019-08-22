Дибала призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала выразил обеспокоенность лесными пожарами в Амазонии.

Как передает Report, об этом написал он в своём «инстаграме», прикрепив коллаж леса на фоне человеческих лёгких.

«Амазония горит. Амазония — это не только Южная Америка, она принадлежит всем нам. Её леса — это лёгкие Земли, они дают 20% кислорода нашей планете. Амазония — лес всего мира, и наше будущее горит. Амазония не заслуживает всего этого, земля не заслуживает всего этого. Вы должны что-то сделать», — написал Дибала.