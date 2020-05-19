​Дибала подпишет новый контракт с "Ювентусом"

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" подпишет с аргентинским нападающим Пауло Дибалой новый контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Football Italia.

По данным портала, стороны уже договорились о новых условиях соглашения, согласно которому зарплата нападающего возрастет. По информации Football Italia, Дибала по действующему контракту, рассчитанному до 30 июня 2022 года, получает 7,5 млн в год евро.

В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец провел 34 матча за "Ювентус", забив 13 мячей и отдав 12 голевых передач. Напомним, что за туринский клуб он выступает с 2015 года, ранее он играл в итальянском "Палермо" и аргентинском "Институто АС". На счету форварда 29 матчей за сборную Аргентины, в которых он забил два мяча и отдал пять голевых передач.