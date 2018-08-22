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    Дибала может перейти в "Баварию" в 2019 году

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может стать игроком мюнхенской «Баварии» следующим летом.

    Как передает Report, об этом сообщает Bild.

    По информации издания, мюнхенцы рассматривают кандидатуру 24-летнего аргентинского форварда в качестве замены Арьену Роббену, срок действия контракта которого истекает в 2019 году. Отмечается, что «Ювентус» намерен рассмотреть предложение по переходу Дибалы только в том случае, если сумма трансфера составит не меньше € 100 млн.

    Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году. Вместе с итальянской командой аргентинец трижды становился чемпионом Италии, а также три раза завоёвывал Кубок Италии. В минувшем сезоне Дибала провёл в составе «Ювентуса» 33 матча, в которых отметился 22 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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