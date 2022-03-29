Дибала хочет подписать контракт с «Атлетико»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала приоритетным вариантом развития карьеры видит мадридский «Атлетико».

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала приоритетным вариантом развития карьеры видит мадридский «Атлетико».

Как передает Report, об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, аргентинец рассматривает возможность перехода в стан «матрасников» из-за того, что испанский клуб возглавляет аргентинский тренер Диего Симеоне, к которому нападающий питает симпатии.

Напомним, что ранее «Ювентус» объявил, что не смог договориться с аргентинским нападающим о продлении контракта, который истекает в конце сезона. Дибала выступает за итальянскую команду с 2015 года.