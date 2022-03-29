Дибала хочет подписать контракт с «Атлетико»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала приоритетным вариантом развития карьеры видит мадридский «Атлетико».
По информации источника, аргентинец рассматривает возможность перехода в стан «матрасников» из-за того, что испанский клуб возглавляет аргентинский тренер Диего Симеоне, к которому нападающий питает симпатии.
Напомним, что ранее «Ювентус» объявил, что не смог договориться с аргентинским нападающим о продлении контракта, который истекает в конце сезона. Дибала выступает за итальянскую команду с 2015 года.