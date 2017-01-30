Дибала демонстративно не пожал руку Аллегри после замены - ВИДЕО

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала отказался пожать руку главному тренеру команды Массимилиано Аллегри после того, как наставник принял решение заменить его.

Как передает Report, инцидент произошёл в состоявшемся вчера гостевом матче туринцев с «Сассуоло», который завершился победой «Ювентуса» со счётом 2:0.

На 77-й минуте при счёте 2:0 Аллегри принял решение выпустить на поле форварда Марко Пьяцу вместо Дибалы. В тот момент, когда аргентинец проходил мимо наставника, Аллегри протянул ему руку, однако Пауло демонстративно не стал её пожимать.