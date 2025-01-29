Диана Мамедова: Переход в "Рубин" положительно скажется на моей игре в сборной Азербайджана

17:32

Полузащитница женской сборной Азербайджана по футболу Диана Мамедова считает, что ее переход в казанский "Рубин" поможет ей в развитии карьеры и положительно повлияет на игру за национальную команду.

Об этом Report заявила 26-летняя футболистка.

Она отметила, что выбор клуба был осознанным, поскольку "Рубин" представляет ее родной город Казань.

"Я уже адаптировалась к команде. Надеюсь, что этот трансфер сыграет большую роль в моей карьере. В то же время мой переход в "Рубин" положительно скажется на моих выступлениях за сборную Азербайджана", - сказала Мамедова.

Футболистка также сравнила свой новый клуб с предыдущей командой - "Енисеем". По ее словам, "Рубин" — молодая команда, существующая всего четыре года, тогда как "Енисей" играет в Суперлиге более десяти лет. Оба клуба пока не выигрывали чемпионат, но Мамедова считает, что переход в "Рубин" поможет ей сделать шаг вперед в карьере.

В прошлом сезоне Мамедова провела 24 матча за "Енисей" и забила один гол.

Отметим, что ранее защитница сборной Азербайджана Алина Дорофеева также перешла из "Енисея" в "Рубин".