​Ди Натале обошёл Баджо в списке лучших бомбардиров Серии А

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Нападающий «Удинезе» Антонио Ди Натале опередил Роберто Баджо в списке лучших бомбардиров серии А.

Как передает Report, 37-летний форвард принес своей команде победу над «Вероной» в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Чемпионат Италии. 34-й тур.

«Верона» — «Удинезе» — 0:1

Гол: Ди Натале, 62.

Этот мяч стал для Ди Натале 206-м в рамках серии А. Таким образом, он обошел Баджо (205) и занял шестую строчку в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю турнира.