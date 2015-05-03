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    ​Ди Натале обошёл Баджо в списке лучших бомбардиров Серии А

    У Ди Натале теперь 206 голов, у Баджо — 205

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Нападающий «Удинезе» Антонио Ди Натале опередил Роберто Баджо в списке лучших бомбардиров серии А.

    Как передает Report, 37-летний форвард принес своей команде победу над «Вероной» в матче 34-го тура чемпионата Италии.

    Встреча завершилась со счетом 1:0.

    Чемпионат Италии. 34-й тур.

    «Верона» — «Удинезе» — 0:1

    Гол: Ди Натале, 62.

    Этот мяч стал для Ди Натале 206-м в рамках серии А. Таким образом, он обошел Баджо (205) и занял шестую строчку в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю турнира.

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