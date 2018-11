Ди Мария продлил контракт с "ПСЖ" - ВИДЕО

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария продлил соглашение с «Пари Сен-Жермен».

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба французской команды на странице в «Твиттере».

Новый контракт между 30-летним футболистом и парижским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Напомним, что благодаря голу Ди Мария "ПСЖ" ушел от поражения в матче с "Наполи".

@PSG_English are thrilled to announce that Ángel Di María has signed a contract extension through 2021 with the club! #DiMaria2021



#ICICESTPARIS pic.twitter.com/IGn3gPuAtZ