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    Ди Франческо: Судьи помогли Барселоне, хотя она в этом не нуждается

    Чтобы я хотел изменить в сегодняшней игре? Пожалуй, поменял бы арбитра

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился мнением об игре своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:4).

    Как передает Report, об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Ди Франческо.

    "Сегодня арбитры помогли нашему сопернику, хотя "Барселона" не нуждается в судейской помощи.

    Мы неплохо играли, с точки зрения самоотдачи никаких вопросов к команде нет. Но некоторые ошибки, которые мы допустили, слишком дорого нам обошлись.

    Чтобы я хотел изменить в сегодняшней игре? Пожалуй, поменял бы арбитра", - приводит слова Ди Франческо Football Italia.

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