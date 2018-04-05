Ди Франческо: Судьи помогли Барселоне, хотя она в этом не нуждается

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился мнением об игре своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:4).

Как передает Report, об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Ди Франческо.

"Сегодня арбитры помогли нашему сопернику, хотя "Барселона" не нуждается в судейской помощи.

Мы неплохо играли, с точки зрения самоотдачи никаких вопросов к команде нет. Но некоторые ошибки, которые мы допустили, слишком дорого нам обошлись.

Чтобы я хотел изменить в сегодняшней игре? Пожалуй, поменял бы арбитра", - приводит слова Ди Франческо Football Italia.