Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Эусебио Ди Франческо покинул пост главного тренера «Ромы».

Об этом, как передает Report, сообщает пресс-служба римского клуба.

Решение об увольнении Ди Франческо было принято после поражения «Ромы» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту» (1:3). После этого поражения «Рома» выбыла из Лиги чемпионов. После окончания матча Ди Франческо не пришёл на послематчевую пресс-конференцию. Сообщалось, что УЕФА может оштрафовать специалиста.

«Благодарим Ди Франческо за работу и желаем ему успехов в будущем», — говорится в официальном заявлении пресс-службы «Ромы».

В чемпионате Италии среди команд Серии А «Рома» набрала 44 очка в 26 матчах. Римляне располагаются на пятой строчке, отставая от занимающего четвёртое место «Интера» на три очка.