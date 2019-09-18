​Действующий чемпион ЛЧ начал турнир с поражения

Стартовал очередной сезон Лиги чемпионов УЕФА.

Первай матч сезона прошел во Франции между местным "Лионом" и петербуржским "Зенитом". Матч завершился со счетом 1: 1.

В другом матче группы “G” "Бенфика" (Португалия) одолела "Лейпциг" со счетом 1: 2.

В группе "F" "Интер" сыграл в ничью со "Славией", забив в добавочное время - (1:1). В другом матче группы "Дортмунд" сыграл нулевую ничью с "Барселоной" (Испания).

Самый интересный результат вечера был зафиксирован в Италии. Действующий чемпион Лиги чемпионов "Ливерпуль" (Англия) уступил "Наполи" (Италия) 0: 2. В другом матче группы "Зальцбург" (Австрия) обыграл "Генк" (Бельгия) - 6: 2.

Выездная победа "Валенсии" над "Челси" (1: 0) стала еще одним неожиданным результатом тура.