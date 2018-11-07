Дэвид Бекхэм возведет для своего футбольного клуба новый стадион

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм построит стадион для своей команды "Интер Майами".

Как сообщает Report со ссылкой на издание Miamiherald, решение было принято на основе проведенного референдума.

60 процентов людей, принимавших в нем участие, согласились на преобразование поля для гольфа в новый стадион, а также парка Свободы в коммерческий комплекс.

Строительство стадиона, который будет вмещать в себя 25 тыс. зрителей, начнется к концу этого года.

Отметим, что "Интер Майами" c 2020 года начнет выступления в MLS, считающейся высшей лигой Канады и США.

Манаф Гасымбейли