Дэвид Бекхэм станет лицом ЧМ-2022 в Катаре

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Как передает Report со ссылкой на источник The Sun, о сотрудничестве будет объявлено в следующем месяце. Бекхэм согласился на сделку, которая будет приносить ему около 18 млн евро в год. Соглашение между сторонами будет рассчитано на 10 лет, все это время Бекхэм будет послом Катара. Перед заключением контракта Бекхэма заверили, что болельщики будут в безопасности в Катаре.

"Дэвид верит в приверженность Катара прогрессу и в то, что чемпионат мира по футболу может привести к значительным позитивным изменениям в стране. Он твердо верит в силу футбола в преодолении разногласий", - приводит слова источника The Sun.

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.