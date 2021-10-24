О нас
Report Georgia
Аудио новости

Дэвид Бекхэм станет лицом ЧМ-2022 в Катаре

Дэвид Бекхэм станет лицом ЧМ-2022 в Катаре Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.
Футбол
24 октября 2021 г. 13:08
Дэвид Бекхэм станет лицом ЧМ-2022 в Катаре

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Как передает Report со ссылкой на источник The Sun, о сотрудничестве будет объявлено в следующем месяце. Бекхэм согласился на сделку, которая будет приносить ему около 18 млн евро в год. Соглашение между сторонами будет рассчитано на 10 лет, все это время Бекхэм будет послом Катара. Перед заключением контракта Бекхэма заверили, что болельщики будут в безопасности в Катаре.

"Дэвид верит в приверженность Катара прогрессу и в то, что чемпионат мира по футболу может привести к значительным позитивным изменениям в стране. Он твердо верит в силу футбола в преодолении разногласий", - приводит слова источника The Sun.

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Devid Bekhem DÇ-2022-nin siması olacaq

Другие новости из категории

Бывшего испанского футболиста убило током во время подзарядки телефона
ФотоБывшего испанского футболиста убило током во время подзарядки телефона
24 октября 2021 г. 14:17
Златан Ибрагимович вошел в историю итальянской серии А
Златан Ибрагимович вошел в историю итальянской серии А
24 октября 2021 г. 09:56
Ла Лига: Сегодня состоится Эль-Класико
Ла Лига: Сегодня состоится Эль-Класико
24 октября 2021 г. 09:26
АПЛ: Челси разгромил Норвич со счетом 7:0
ВидеоАПЛ: "Челси" разгромил "Норвич" со счетом 7:0
23 октября 2021 г. 20:45
Моуриньо резко раскритиковал игроков после разгромного поражения
Моуриньо резко раскритиковал игроков после разгромного поражения
23 октября 2021 г. 17:51
Лига конференций: Двое легионеров Карабаха попали в список лучших игроков
Лига конференций: Двое легионеров "Карабаха" попали в список лучших игроков
23 октября 2021 г. 11:34
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня стартует второй круг
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня стартует второй круг
23 октября 2021 г. 07:33
Матч Лиги 1 начался на час позже из-за поведения фанатов
ВидеоМатч Лиги 1 начался на час позже из-за поведения фанатов
23 октября 2021 г. 01:36
Катар открыл пятый стадион к чемпионату мира 2022 года
Катар открыл пятый стадион к чемпионату мира 2022 года
22 октября 2021 г. 22:19
В Турине ограбили дом футболиста Ювентуса
В Турине ограбили дом футболиста "Ювентуса"
22 октября 2021 г. 20:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi