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Детский фонд УЕФА наградил Фонд развития футбола Азербайджана

Детский фонд УЕФА наградил Фонд развития футбола Азербайджана Детский фонд УЕФА наградил Фонд развития футбола Азербайджана
Футбол
10 июня 2025 г. 13:09
Детский фонд УЕФА наградил Фонд развития футбола Азербайджана

Детский фонд Союза европейских футбольных федераций (УЕФА) наградил азербайджанский Фонд развития футбола.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Детский фонд УЕФА традиционно наградил организации, номинированные ассоциациями-членами, за их образцовую деятельность в сфере защиты детей.

В этом году призовой фонд в размере 1 млн евро будет равномерно распределен между 26 избранными организациями. Каждый из победителей, в числе которых и азербайджанский Фонд развития футбола, получит 38 500 евро.

Отметим, что Фонд был удостоен этой награды и в 2023 году.

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Версия на английском языке UEFA Children's Foundation awards Azerbaijan Football Development Foundation
Версия на азербайджанском языке Futbolun İnkişaf Fondu UEFA-nın Uşaq Fondu tərəfindən mükafatlandırılıb

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