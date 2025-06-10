Детский фонд УЕФА наградил Фонд развития футбола Азербайджана

Детский фонд УЕФА наградил Фонд развития футбола Азербайджана

Детский фонд Союза европейских футбольных федераций (УЕФА) наградил азербайджанский Фонд развития футбола.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Детский фонд УЕФА традиционно наградил организации, номинированные ассоциациями-членами, за их образцовую деятельность в сфере защиты детей.

В этом году призовой фонд в размере 1 млн евро будет равномерно распределен между 26 избранными организациями. Каждый из победителей, в числе которых и азербайджанский Фонд развития футбола, получит 38 500 евро.

Отметим, что Фонд был удостоен этой награды и в 2023 году.