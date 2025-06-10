Детский фонд УЕФА наградил Фонд развития футбола Азербайджана

Детский фонд Союза европейских футбольных федераций (УЕФА) наградил азербайджанский Фонд развития футбола.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Детский фонд УЕФА традиционно наградил организации, номинированные ассоциациями-членами, за их образцовую деятельность в сфере защиты детей.
В этом году призовой фонд в размере 1 млн евро будет равномерно распределен между 26 избранными организациями. Каждый из победителей, в числе которых и азербайджанский Фонд развития футбола, получит 38 500 евро.
Отметим, что Фонд был удостоен этой награды и в 2023 году.