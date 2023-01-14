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Десятки игроков сборной ДР Конго не прошли тесты на биологический возраст

Десятки игроков сборной ДР Конго не прошли тесты на биологический возраст Юношеская сборная ДР Конго не сыграет в квалификации Кубка африканских наций. 25 из 40 футболистов не прошли тесты на биологический возраст.
Футбол
14 января 2023 г. 01:33
Десятки игроков сборной ДР Конго не прошли тесты на биологический возраст

Юношеская сборная ДР Конго не сыграет в квалификации Кубка африканских наций. 25 из 40 футболистов не прошли тесты на биологический возраст.

Как передает Report со ссылкой на BBC, эти футболисты были отозваны из состава, однако в национальной федерации не смогут обновить состав на турнир.

"FECAFOOT настоятельно призывает всех причастных, в частности педагогов, обеспечить соблюдение возрастных категорий", - говорится в заявлении федерации.

Ранее с аналогичной проблемой столкнулась сборная Камеруна, которая успел заменить заявку на турнир.

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