Десятки игроков сборной ДР Конго не прошли тесты на биологический возраст

Юношеская сборная ДР Конго не сыграет в квалификации Кубка африканских наций. 25 из 40 футболистов не прошли тесты на биологический возраст.
Как передает Report со ссылкой на BBC, эти футболисты были отозваны из состава, однако в национальной федерации не смогут обновить состав на турнир.
"FECAFOOT настоятельно призывает всех причастных, в частности педагогов, обеспечить соблюдение возрастных категорий", - говорится в заявлении федерации.
Ранее с аналогичной проблемой столкнулась сборная Камеруна, которая успел заменить заявку на турнир.