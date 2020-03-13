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Дерби "Галатасарай" - "Бешикташ" пройдет без зрителей

​Дерби "Галатасарай" - "Бешикташ" пройдет без зрителей

В Турции все спортивные соревнования до конца апреля будут проходить без зрителей по причине коронавируса.

Как передает Report, решение об этом было принято на заседании под руководством президента страны Реджепа Тейипа Эрдогана. Оно распространяется также на матчи Суперлиги.

Таким образом, с 13 марта все игры высшей футбольной лиги Турции будут проходить без болельщиков. Дерби "Галатасарай" - "Бешикташ", которое состоится 15 марта, фанатам придется смотреть по телевизору. Матчи будут проходить без зрителей до XXXII.

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