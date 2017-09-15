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    Депутат Госдумы РФ: Прославление таких националистов, как Нжде, недопустимо

    Александр Ющенко: В мире сегодня наблюдается активизация современных форм национализма и расизма
    © Report

    Москва. 15 сентября. REPORT.AZ/ Передергивание истории и подачи ее в выгодном свете на территории постсоветского пространства совершенно неприемлемо.

    Об этом российскому бюро Report заявил депутат Государственной думы России от фракции КПРФ Александр Ющенко, комментируя установку памятника в Ереване Гарегину Нжде, который воевал на стороне фашистов во время Великой Отечественной войны.

    По его словам, в мире сегодня наблюдается активизация современных форм национализма и расизма.

    "К сожалению, нацизм по всему миру сейчас поднимает голову, особенно в Восточной Европе. Когда прославляют таких националистов, как Бандера, Нжде это не может не беспокоить", - отметил А. Ющенко.

    Депутат выразил мнение, что национализм и фашизм всегда идут рядом.

    "Там, где национализм усиливается, там есть угроза перехода в фашизм. Как правило, мононациональные государства имеют перекос в этом отношении", - добавил А. Ющенко.

    Депутат от фракции КПРФ также выразил отношение и к петиции политолога А. Перенджиева, предлагающей запретить воспевание пособников фашизма.

    "Прославление фашистских лидеров и людей, добровольно сотрудничавших с фашизмом, недопустимо в первую очередь по морально-этическим соображениям. Но если этого нет, то требуется законодательно запретить подобное. Возможно в дальнейшем мы выступим с такой инициативой", - сказал российский парламентарий.

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