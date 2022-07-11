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Дембеле подпишет контракт с «Барселоной»

Дембеле подпишет контракт с «Барселоной» Французский вингер Усман Дембеле прилетел в Барселону, чтобы подписать контракт с каталонским клубом до 2024 года.
Футбол
11 июля 2022 г. 07:45
Дембеле подпишет контракт с «Барселоной»

Французский вингер Усман Дембеле прилетел в Барселону, чтобы подписать контракт с каталонским клубом до 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Барселона» и Дембеле договорились обо всех главных условиях контракта. Усман, находящийся с начала июля в статусе свободного агента, согласился на условие понижения зарплаты. Остались формальности, зависящие исключительно от менеджмента «Барселоны».

Французский футболист выступал за каталонский клуб с 2017 года, перейдя в клуб из дортмундской «Боруссии». В минувшем сезоне 25-летний игрок принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил один гол и отдал 13 результативных передач.

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