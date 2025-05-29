Дело о гибели Диего Марадоны будет возобновлено

Суд Буэнос-Айреса, рассматривающий дело о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, признал недействительным достигнутый на слушаниях прогресс после отстранения одного судьи.

Суд Буэнос-Айреса, рассматривающий дело о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, признал недействительным достигнутый на слушаниях прогресс после отстранения одного судьи.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Nacion.

"Заслушав все стороны, суд сообщает о своем решении о признании недействительным судебного разбирательства", - сказал председатель суда Максимилиано Саварино.

Издание уточняет, что судебный процесс вернется к отправной точке с новыми судьями.

Отметим, что во вторник от ведения процесса была отстранена судья Хульета Макинтач. Запрос об этом от прокуратуры поступил после того, как появилась информация, что она, предположительно, разрешила съемочной группе присутствовать на слушаниях для подготовки документального фильма. Судья не согласовала свое решение, как должна была.

Слушания по делу о смерти Марадоны начались в марте. В июне 2022 года генпрокуратура выдвинула обвинения в непредумышленном убийстве чемпиона мира при отягчающих обстоятельствах в отношении восьми медицинских работников. Им грозит от 8 до 25 лет лишения свободы.

Расследование прокуроров было сосредоточено на событиях, которые произошли при лечении на дому, где футболист умер 25 ноября 2020 года. Там он находился с 11 ноября 2020 года после операции на голове. Согласно показаниям, которые прокуратуре удалось получить от людей, посещавших дом Марадоны, место его пребывания не соответствовало стандартам ухода за человеком после серьезной операции.

Марадона умер на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.