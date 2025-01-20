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Деле Алли будет играть в итальянской Серии А

Деле Алли будет играть в итальянской Серии А Бывший игрок сборной Англии и "Тоттенхэма" Деле Алли перешел в "Комо", который выступает в итальянской Серии А.
Футбол
20 января 2025 г. 07:38
Деле Алли будет играть в итальянской Серии А

Бывший игрок сборной Англии и "Тоттенхэма" Деле Алли перешел в "Комо", который выступает в итальянской Серии А.

Об этом Report сообщает со ссылкой на официальный сайт клуба.

Отмечается, что 28-летний англичанин подписал контракт до лета 2026 года с опцией продления еще на один сезон.

Английский футболист покинул "Эвертон" летом 2024 года и с тех пор оставался свободным агентом. В своей клубной карьере он также выступал за английский "Милтон Кинс Донс" и турецкий "Бешикташ". С 2015 по 2022 год Алли играл за "Тоттенхэм", в свое время назывался одним из самых перспективных молодых игроков своего поколения.

Алли дебютировал в основном составе сборной Англии в 2015 году. Всего за национальную команду он провел 37 матчей и забил три гола. Футболисту 28 лет, и он выступает на позиции центрального полузащитника.

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