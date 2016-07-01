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    Дель Боске объявил об уходе с поста главного тренера сборной Испании по футболу

    Решение не зависело от результата на Евро

    Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ Висенте дель Больске объявил об уходе с поста главного тренера сборной Испании по футболу.

    Как передает Report, об этом он заявил в эфире испанского радио RNE.

    Сборная Испании под руководством дель Боске проиграла итальянцам в 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 0:2. Испанцы выиграли два предыдущих чемпионата Европы (2008, 2012), а также чемпионат мира 2010 года.

    "У меня нет желания оставаться главным тренером сборной Испании. Но вы должны понять меня правильно - решение не зависело от результата на Евро, у меня не было никаких сомнений по поводу моего будущего", - сказал дель Боске.

    В четверг испанское издание As написало о том, что Федерация футбола Испании уже одобрила отставку 65-летнего специалиста, который собирается закончить тренерскую карьеру.

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