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Деку станет директором "Барселоны"

Деку станет директором "Барселоны" Вице-президент испанский "Барселоны" Рафа Юсте подтвердил, что бывший полузащитник каталонцев Деку станет новым директором клуба.
Футбол
21 мая 2023 г. 13:44
Деку станет директором Барселоны

Вице-президент испанский "Барселоны" Рафа Юсте подтвердил, что бывший полузащитник каталонцев Деку станет новым директором клуба.

Как передает Report, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Отмечается, что Деку присоединится к клубу и будет работать вместе с Матеу Алемани. Португалец возьмет на себя роль Йорди Кройфа, который покидает клуб.

"Барселона" уже обеспечила себе чемпионский титул испанской Примеры сезона-2022/2023. Команда набрала 85 очков после 35 матчей. Мадридский "Реал" отстаёт на 14 очков с одной игрой в запасе. В матче 35-го тура Ла Лиги каталонцы уступили "Реалу Сосьедад" со счетом 1:2.

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Версия на азербайджанском языке “Barselona”nın vitse-prezidenti məşhur futbolçunun klubunun idman direktoru olacağını açıqlayıb

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