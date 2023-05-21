Деку станет директором "Барселоны"

Вице-президент испанский "Барселоны" Рафа Юсте подтвердил, что бывший полузащитник каталонцев Деку станет новым директором клуба.

Вице-президент испанский "Барселоны" Рафа Юсте подтвердил, что бывший полузащитник каталонцев Деку станет новым директором клуба.

Как передает Report, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Отмечается, что Деку присоединится к клубу и будет работать вместе с Матеу Алемани. Португалец возьмет на себя роль Йорди Кройфа, который покидает клуб.

"Барселона" уже обеспечила себе чемпионский титул испанской Примеры сезона-2022/2023. Команда набрала 85 очков после 35 матчей. Мадридский "Реал" отстаёт на 14 очков с одной игрой в запасе. В матче 35-го тура Ла Лиги каталонцы уступили "Реалу Сосьедад" со счетом 1:2.