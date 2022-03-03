О нас
Аудио новости

Действующий обладатель Кубка России выбыл из турнира

Действующий обладатель Кубка России выбыл из турнира Московский "Локомотив" со счетом 0:4 дома уступил красноярскому "Енисею" в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу.
Футбол
3 марта 2022 г. 21:41
Действующий обладатель Кубка России выбыл из турнира

Московский "Локомотив" со счетом 0:4 дома уступил красноярскому "Енисею" в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене".

В составе победителей голы забили Валерий Кичин (25-я минута), Александр Ломакин (38, пенальти), Андрей Окладников (77), Михаил Комков (90+2). На 36-й минуте встречи защитник московского клуба Наир Тикнизян получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 64-й минуте полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов не сумел реализовать пенальти, вратарь "Енисея" Михаил Опарин отразил удар. На второй минуте компенсированного времени Комков добил мяч в сетку ворот после того, как не смог реализовать пенальти.

Этот матч стал первым для Марвина Комппера в качестве исполняющего обязанности главного тренера железнодорожников. Во вторник "Локомотив" объявил об уходе с поста наставника команды немца Маркуса Гисдоля, который возглавил клуб в октябре 2021 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
26 февраля 2022 г. 07:41
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
В Киеве начались уличные бои
В Киеве начались уличные бои
26 февраля 2022 г. 07:10
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Над Украиной сбит очередной российский самолет
Над Украиной сбит очередной российский самолет
26 февраля 2022 г. 05:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi