Действующий обладатель Кубка России выбыл из турнира

Московский "Локомотив" со счетом 0:4 дома уступил красноярскому "Енисею" в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу.

Московский "Локомотив" со счетом 0:4 дома уступил красноярскому "Енисею" в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене".

В составе победителей голы забили Валерий Кичин (25-я минута), Александр Ломакин (38, пенальти), Андрей Окладников (77), Михаил Комков (90+2). На 36-й минуте встречи защитник московского клуба Наир Тикнизян получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 64-й минуте полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов не сумел реализовать пенальти, вратарь "Енисея" Михаил Опарин отразил удар. На второй минуте компенсированного времени Комков добил мяч в сетку ворот после того, как не смог реализовать пенальти.

Этот матч стал первым для Марвина Комппера в качестве исполняющего обязанности главного тренера железнодорожников. Во вторник "Локомотив" объявил об уходе с поста наставника команды немца Маркуса Гисдоля, который возглавил клуб в октябре 2021 года.