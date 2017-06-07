Дебютант сборной Северной Ирландии оценил предстоящую игру со сборной Азербайджана

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "Если я заработаю шанс в Азербайджане, буду рад этому, я готов играть".

Как сообщает Report, об этом в разговоре с Belfast Telegraph о запланированном на 10 июня в Баку групповом отборочном матче к чемпионату мира 2018 года сказал футболист сборной Северной Ирландии Шей Маккартан. 23-летний нападающий считает эту встречу важной для своей команды: "Мы вторые в группе и хотим там остаться. По этой причине встреча с Азербайджаном для нас важна. Мы знаем, что будем играть с нелегким противником и должны всерьез воспринимать эту команду. В Баку будет жара, поэтому проведение сейчас в Турции тренировочных сборов - хороший факт. Это даст нам возможность приспособиться к климату".

Дебют в сборной играющего за английский клуб Accrington Stanley Маккартана пришелся на 2 июня в товарищеском матче с командой Новой Зеландии. В матче, где его команда победила со счетом 1:0, он вышел на поле на 83-й минуте. Хотя Маккартан и назвал дебют на домашнем поле фантастическим, он отметил, что не хочет довольствоваться этим: "Я хочу завоевать больше побед и двигаться вперед".

Отметим, что мачт Азербайджан - Северная Ирландия начнется в 20:00 на республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова. После пяти туров Северная Ирландия с 10 баллами занимает 2 позицию, а Азербайджан с 7 баллами – 4-ю.