Дебютант Премьер-лиги Азербайджана привлек в коллектив сербского защитника

25 июня, 2018 14:20

https://report.az/storage/news/82828f3a3b8be2fb2a054c047f050be4/c8c3935c-0aa5-4f15-a560-f784b17b5df0_292.jpg Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Дебютант Премьер-лиги Азербайджана - клуб "Сабах" совершил второй трансфер. Об этом Report сообщил главный тренер команды Эльшад Ахмедов. По его словам, к коллективу примкнул футболист сербского клуба "Радник Сурдулица" Филипп Иванович. 26-летний центральный защитник завтра официально подпишет контракт. Отметим, что ранее "Сабах" совершил трансфер полузащитника из словенского клуба "Кршко" Йосипа Балича.