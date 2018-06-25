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    Дебютант Премьер-лиги Азербайджана привлек в коллектив сербского защитника

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Дебютант Премьер-лиги Азербайджана - клуб "Сабах" совершил второй трансфер.

    Об этом Report сообщил главный тренер команды Эльшад Ахмедов.

    По его словам, к коллективу примкнул футболист сербского клуба "Радник Сурдулица" Филипп Иванович.

    26-летний центральный защитник завтра официально подпишет контракт.

    Отметим, что ранее "Сабах" совершил трансфер полузащитника из словенского клуба "Кршко" Йосипа Балича.

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