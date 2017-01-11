Дебют легионера "Габалы" в сборной Хорватии не увенчался успехом

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Дебют футболиста "Габалы" Филипа Озобича в составе сборной Хорватии не увенчался успехом.

Как сообщает Report, сборная, в составе которой выступал 26-летний полузащитник, проиграла чилийской команде в турнире "China Cup 2017".

Вышедший в поле в стартовом составе Озобич на 53-й минуте за грубую игру получил желтую карточку. Через 4 минуты главный тренер Анте Чачич заменил его на члена хорватского клуба "Хайдук" Франа Тудора.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Согласно правилам, победитель определился в серии пенальти. Проявившие точность чилийцы одержали победу со счетом 4:1.

После данного результата чилийская команда встретится в финале на предстоящей 15 января встрече со сборной Исландии.

На встрече с Китаем исландцы одержали победу со счетом 2:0. На предстоящей 14 января встрече за 3-е место встретятся сборные Китая и Хорватии.