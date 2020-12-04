Де Бьязи и официальные лица АФФА почтили память шехидов

В АФФА почтили память шехидов 44-дневной Отечественной войны.

В АФФА почтили память шехидов 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает Report, главный тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи и представители АФФА минутой молчания почтили светлую память шехидов.

Напомним, что контрнаступательная операция азербайджанской армии, начатая после провокации, совершенной армянами 27 сентября, увенчалась сокрушительной победой нашей страны. Азербайджанские земли, на протяжении почти 30 лет находившиеся под пятой врага, были освобождены. 10 ноября Президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент России подписали совместное заявление о полном прекращении огня и военных действий в зоне конфликта.

В борьбе за территориальную целостность нашей страны погибли 2 783 военнослужащих азербайджанской армии, 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести, 1245 солдат и офицеров проходят лечение в медучреждениях.