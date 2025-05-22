Давуд Керими: Команды приехали на чемпионат мира по мини-футболу в Баку хорошо подготовленными

Большинство сборных прибыли на чемпионат мира по мини-футболу в Баку в отличной форме.

Большинство сборных прибыли на чемпионат мира по мини-футболу в Баку в отличной форме.

Об этом в интервью Report заявил бывший вратарь сборной Азербайджана Давуд Керими.

Он отметил, что успел посмотреть несколько матчей в первый день турнира: "Большинство команд действительно хорошо подготовлены. В их число можно включить и сборную Бахрейна, сыгравшую с нашей командой вничью (1:1). Для нашей сборной это был первый матч, могли повлиять волнение и стресс. Ожидания от команды высокие, у некоторых игроков игра не сложилась. Но я уверен, в следующих матчах они покажут лучший футбол и порадуют нас".

Керими также упомянул церемонию награждения вместе с Туралом Наримановым, Сеймуром Мамедовым и Бахтияром Солтановым, поблагодарив президента Федерации мини-футбола Азербайджана Орхана Мамедова, исполнительного вице-президента Талеха Насибова и всех сотрудников организации.

Отметим, что чемпионат мира по мини-футболу завершится 1 июня. Давуд Керими стал чемпионом Европы в составе сборной Азербайджана в 2022 году.