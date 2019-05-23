Давид Луис: Поклонники "Челси" в Азербайджане получат возможность поддержать нашу команду

"Мы боролись изо всех сил, чтобы получить путевку в Баку, это была наша главная задача".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, об этом сказал защитник лондонского "Челси" Давид Луис, говоря о финале Лиги Европы УЕФА в Баку.

По словам 32-летнего футболиста болельщики "Челси" в Азербайджане получат возможность увидеть финал воочию: "У нас большой клуб и болельщики по всему миру. Поклонники "Челси" в Азербайджане получат возможность увидеть финал воочию и поддержать нашу команду. Возможность выиграть трофей здорово мотивирует и нас, и "Арсенал". Если ты представляешь большой клуб, от давления никуда не деться. "Челси" - это гранд, и он испытывает давление. "Арсенал" - тоже гранд, и он тоже испытывает давление. У нас есть шанс завоевать этот титул. Конечно, давления не избежать, но если тебе не нравится давление, не играй за большой клуб."

Д.Луис добавил, что они провели отличный сезон: "У нас был отличный сезон. Мы начали очень хорошо, и все говорили, что мы будем бороться за золото Премьер-лиги. После этого у нас были взлеты и падения, но мы пробились в финал Кубка Лиги. Там мы играли лучше "Сити", но уступили по пенальти.

Мы вышли в Лигу чемпионов вслед за "Ливерпулем" и "Сити" - двумя клубами, у которых получились выдающиеся сезоны. А сейчас нас ждет финал Лиги Европы. В финале может произойти все что угодно, но наш тренер в любом случае проделал отличную работу".

Бразильский игрок поддержал тренера команды: "Тренер старается учить нас своей философии футбола, своему мышлению и взглядам на игру. Это часть его работы. Он должен показать нам, как он видит футбол. Если ты думаешь, что уже знаешь все, тебя ждет большое разочарование. Мы должны учиться и совершенствоваться каждый день".

Защитник "Челси" сказал также о голкипере "Арсенала" и бывшем одноклубнике Петре Чехе: "Петр Чех - великолепный парень, отличный человек. Лучший футболист, с которым я когда-либо играл. Это фантастический профессионал, было здорово играть с ним в "Челси", отличные времена! За карьеру он выиграл два еврокубка. Желаю ему всего наилучшего в будущем, успехов в карьере и в жизни, потому что он этого заслуживает. Но только не в предстоящем матче".

Напомним, финал Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе. Трофей между собой разыграют два английских клуба – лондонские "Челси" и "Арсенал".