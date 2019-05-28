Давид Луис: Бакинский Олимпийский стадион - удачный для нас - ФОТО

"Лига Европы - большое соревнование. Все команды стараются победить".

Как передаёт Report, об этом заявил футболист английского клуба "Челси" Давид Луис на пресс-конференции в Бакинском Олимпийском стадионе накануне финального матча Лиги Европы УЕФА.

Бразильский защитник поддержал главного тренера Маурицио Сарри, вокруг которого ходят разговоры о прекращении работы в клубе.

"У Сарри большое сердце. Футбол даёт возможность каждый день знакомиться с новыми людьми. Всё зависит от нас. Мы хорошо начали сезон, потом были проблемы. Но в итоге мы получили путёвки в два финала. В финале Кубка Лиги мы проиграли. Завтра нас ждёт важная игра. Наша цель - взять кубок. Будет большой финал. Мы хотим войти в историю. Все будут говорить о победителях", - отметил Луис.

Он упомянул и о переходе бывшего футболиста "Челси" Майкла Эссьена в азербайджанский клуб "Сабаил".

"Майкл Эссьен - легенда "Челси". Я не говорил с ним об Азербайджане. Если перешёл сюда, значит, посчитал нужным", - подчеркнул защитник.

Бразильский футболист вспомнил и о матче групповой стадии Лиги Чемпионов в Баку, где "Челси" одержал победу.

"Мы обыграли "Карабах" со счётом 4:0. Это удачный стадион для нас. Надеемся, и завтра будет так", - заявил Луис.

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе "Челси" сыграет в финале Лиги Европы против другой английской команды - "Арсенала".