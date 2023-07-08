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Давид де Хеа объявил об уходе из "Манчестер Юнайтед"

Давид де Хеа объявил об уходе из "Манчестер Юнайтед" Испанский вратарь Давид де Хеа покинул английский "Манчестер Юнайтед" в связи с истечением срока контракта.
Футбол
8 июля 2023 г. 19:07
Давид де Хеа объявил об уходе из Манчестер Юнайтед

Испанский вратарь Давид де Хеа покинул английский "Манчестер Юнайтед" в связи с истечением срока контракта.

Как передает Report, об этом футболист сообщил на своей странице в Twitter.

"Я хотел бы выразить свою непоколебимую благодарность и признательность за любовь в течение последних 12 лет, - написал де Хеа. - Мы многого достигли, с тех пор как дорогой сэр Алекс Фергюсон привел меня в этот клуб. Я испытывал невероятную гордость каждый раз, когда надевал эту футболку, чтобы представлять команду, крупнейший клуб в мире - это честь, которой удостаиваются лишь несколько удачливых футболистов. Это был незабываемый и успешный период. Сейчас самое подходящее время, чтобы принять новый вызов, попробовать себя в новом окружении, Манчестер всегда будет в моем сердце, он сформировал меня и никогда не покинет".

Де Хеа 32 года, он выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года. В составе команды вратарь провел 545 матчей в различных турнирах, в 190 из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности и установил рекорд клуба по этому показателю. Вместе с командой испанец трижды выиграл Суперкубок Англии, дважды - Кубок английской лиги, по разу становился чемпионом Англии, победителем Кубка Англии и Лиги Европы.

По ходу карьеры де Хеа также выступал за "Атлетико", в составе которого выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. За сборную Испании голкипер сыграл 45 матчей, в 21 из них он отстоял "на ноль". На счету вратаря серебряная медаль Лиги наций 2021 года.

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