Датчане отпраздновали победу в Баку

Как известно, сегодня на Бакинском олимпийском стадионе состоялся матч четвертьфинала Чемпионата Европы между командами Чехии и Дании

Как известно, сегодня на Бакинском олимпийском стадионе состоялся матч четвертьфинала Чемпионата Европы между командами Чехии и Дании.

Матч завершился победой датчан со счетом 2:1. Датские футбольные болельщики, приехавшие в Азербайджан посмотреть матч, праздновали победу команды на улицах Баку после игры.

Сотрудники Report побеседовали со скандинавскими фанатами и спросили о их впечатлениях о Баку, а также об игре.

"Сегодняшняя игра прошла великолепно. Довольны игрой нашей команды. Нам понравился Баку, это красивый город с хорошими людьми", - сказал один из болельщиков.

Другой болельщик сборной Дании выразил удовлетворение организацией матча: "Я в Баку в первый раз, ваш город прекрасен. Несмотря на нехватку времени, получил возможность ознакомиться с вашим городом. Если сборная Дании вновь будет играть тут, планирую вновь приехать к вам".