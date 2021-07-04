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Датчане отпраздновали победу в Баку

Датчане отпраздновали победу в Баку Как известно, сегодня на Бакинском олимпийском стадионе состоялся матч четвертьфинала Чемпионата Европы между командами Чехии и Дании
Футбол
4 июля 2021 г. 00:42
Датчане отпраздновали победу в Баку

Как известно, сегодня на Бакинском олимпийском стадионе состоялся матч четвертьфинала Чемпионата Европы между командами Чехии и Дании.

Матч завершился победой датчан со счетом 2:1. Датские футбольные болельщики, приехавшие в Азербайджан посмотреть матч, праздновали победу команды на улицах Баку после игры.

Сотрудники Report побеседовали со скандинавскими фанатами и спросили о их впечатлениях о Баку, а также об игре.

"Сегодняшняя игра прошла великолепно. Довольны игрой нашей команды. Нам понравился Баку, это красивый город с хорошими людьми", - сказал один из болельщиков.

Другой болельщик сборной Дании выразил удовлетворение организацией матча: "Я в Баку в первый раз, ваш город прекрасен. Несмотря на нехватку времени, получил возможность ознакомиться с вашим городом. Если сборная Дании вновь будет играть тут, планирую вновь приехать к вам".

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Версия на азербайджанском языке ФотоDanimarkalılar Bakıda qələbə bayramını qeyd edirlər

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