Дарио Срна: Хорватия превосходит Россию на 90% в индивидуальном мастерстве игроков

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Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Бывший защитник сборной Хорватии по футболу Дарио Срна рассказал о предстоящем матче национальной команды с Россией в четвертьфинале чемпионата мира - 2018, передает Report со ссылкой на "Советский спорт".
"Россия - авторитетная команда, которую следует уважать. Но если смотреть на индивидуальное мастерство игроков, Хорватия превосходит Россию на 90%", - заявил Д.Срна.
По его словам, сборной Хорватии будет сложнее в матче с россиянами, чем с командой Дании.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости