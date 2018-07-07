Дарио Срна: Хорватия превосходит Россию на 90% в индивидуальном мастерстве игроков

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Бывший защитник сборной Хорватии по футболу Дарио Срна рассказал о предстоящем матче национальной команды с Россией в четвертьфинале чемпионата мира - 2018, передает Report со ссылкой на "Советский спорт".

"Россия - авторитетная команда, которую следует уважать. Но если смотреть на индивидуальное мастерство игроков, Хорватия превосходит Россию на 90%", - заявил Д.Срна.

По его словам, сборной Хорватии будет сложнее в матче с россиянами, чем с командой Дании.