Дания подтвердила готовность принять игры ЕВРО-2020

Оргкомитет матчей чемпионата Европы по футболу в Копенгагене подтвердил готовность принять игры турнира в 2021 году.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Датского футбольного союза (DBU).

В апреле датский оргкомитет сообщил, что Копенгаген заинтересован в том, чтобы организовать матчи турнира, перенесенного на 2021 год из-за коронавируса. В заявлении DBU говорится, что с тех пор продолжались переговоры о декларациях, которые должны быть переданы в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"В последние недели DBU и власти города провели серию встреч, где обсуждали проведение четырех матчей чемпионата в условиях подготовки к этапу велогонки "Тур де Франс", который должен состояться в Копенгагене 2 июля. УЕФА и компания-организатор "Тура" также участвовали в этих встречах. Стороны достигли договоренности о декларациях, которые оправлены в УЕФА", - говорится в сообщении.

Копенгаген должен принять три матча группы B, в частности матч сборных России и Дании, а также одну встречу 1/8 финала.

Отметим, что три игры (Швейцария-Уэльс, Турция-Уэльс и Турция-Швейцария) группы А в рамках чемпионата Европы, а также одна игра четвертьфинала должны пройти в Баку.

ЕВРО-2020, проведение которого было запланировано с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Копенгаген, был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год.