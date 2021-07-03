Дания одержала победу в Баку и вышла в четвертьфинал

Завершился еще один матч стадии ¼ финала Чемпионата Европы по футболу

Завершился еще один матч стадии ¼ финала Чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, на Бакинском олимпийском стадионе играли команды Чехии и Дании.

Встреча завершилась победой скандинавов со счетом 2:1. В составе Дании отличились Томас Дилейни (5-ая минута) и Каспер Долберг (42-ая минута), а единственный гол чешской команды на 49-ой минуте провел Патрик Шик.

Этот матч стал последним матчем ЕВРО-2020, проведенным на Бакинском олимпийском стадионе. До этого в столице Азербайджана состоялись три встречи в группе А.

Сборная Дании в полуфинале сыграет с победителем пары Украина-Англия. Данная встреча пройдет 7 июля и стартует в 23:00 по бакинскому времени.