​Даниэль Лукас: Европейские игры - это шанс показать себя

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ "Для меня Европейские игры - это хороший шанс показать себя". Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации гимнастики Азербайджана, об этом рассказал один из возможных участников от Азербайджана в первых Европейских играх Баку-2015 по мужской спортивной гимнастике Даниэль Лукас.

Спортсмен рассказал, что он усиленно тренируется для того, чтобы завоевать медаль на кольцах. Говоря о своих спортивных планах на ближайшее будущее, он отметил, что рассчитывает хорошо выступить на как можно большем количестве соревнований и тем самым сделать себе имя.

На вопрос о планах на будущее после завершения своей карьеры в гимнастике, спортсмен ответил, что он всегда мечтал стать актером: "Но моя настоящая мечта – стать ветеринаром, потому что я просто обожаю животных! Стану ли я актером или буду лечить животных – это будет замечательно".