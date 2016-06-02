Дани Алвес покидает "Барселону"

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Бразильский защитник испанской "Барселоны" Дани Алвес покинет клуб.

Как сообщает Report, об этом объявил спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес.

"Дани Алвес покинет клуб. Это его личное решение, которое мы уважаем", – сказал Фернандес.

Контракт Дани Алвеса с "Барселоной" рассчитан еще на год, но у бразильца есть пункт о досрочном разрыве соглашения. Защитник ведет переговоры с "Ювентусом" и "ПСЖ".

Бразилец перешел в "Барселону" из "Севильи". Дани Алвес покидает клуб спустя 8 лет, забив за него 14 мячей в более 240 матчах.