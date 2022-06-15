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Дани Алвес объявил об уходе из «Барселоны»

Дани Алвес объявил об уходе из «Барселоны» Защитник Дани Алвес объявил о своем уходе из «Барселоны».
Футбол
15 июня 2022 г. 23:08
Дани Алвес объявил об уходе из «Барселоны»

Защитник Дани Алвес объявил о своем уходе из «Барселоны».

Как передает Report, об этом Алвес написал в соцсетях.

«Пришло время для нашего прощания. Это были 8 лет, которые я посвятил этому клубу, этим цветам и этому дому... Но, как и все в жизни, годы проходят, дороги расходятся, и истории переписываются. Они пытались уволить меня, но не смогли этого сделать, потому что вы не можете себе представить, насколько я вынослив и упорен.

Прошло еще много лет, прежде чем футбол и жизнь решили дать мне возможность вернуться сюда, чтобы попрощаться. Спасибо», — написал футболист.

Алвес уйдет свободным агентом по истечении контракта, который заканчивается 30 июня 2022 года.

В минувшем сезоне защитник сыграл за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, забил один гол отдал три результативные передачи.

В каталонский клуб Алвес вернулся в ноябре 2021 года. Ранее он играл за «Барселону» с 2008 по 2016 год.

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Версия на азербайджанском языке Alveş "Barselona"dan ayrıldığını açıqlayıb

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