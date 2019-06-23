​Дани Алвес объявил об уходе из “ПСЖ”

Бразильский защитник “Пари Сен-Жермен“ Дани Алвес объявил об уходе из французского клуба на своей странице в социальной сети “Инстаграм“, передает Report.

“Сегодня у меня заканчивается очередной цикл в моей жизни – цикл победы, переосмысления и опыта. Хотел бы поблагодарить семью “ПСЖ“ за возможность участвовать в написании новой страницы в истории клуба. Спасибо всем партнёрам по команде за те минуты, которые мы пережили вместе в радости и горе“, – написал Алвес в своём «“инстаграме“.