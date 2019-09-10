​Далич: "Сборная Хорватии была наказана за нервозность"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал комментарий после потери очков в гостевом матче против Азербайджана, передает Report.

"Мы не выполнили свою работу. Всё зависело от нас. Сборная Хорватии занервничала и в итоге была наказана", - приводит слова Далича пресс-служба Хорватского футбольного союза в Twitter.

Сборная Хорватии является лидером отборочной группы E, имея в своём активе 10 очков. Впрочем, ситуация в таблице очень плотная. Сборные Словакии и Венгрии имеют по 9 зачётных баллов, а Уэльс – 6. При этом Гарет Бэйл и компания провели на одну игру меньше, чем остальные команды.