"Цюрих" приедет в Баку после тяжелого поражения

Соперник "Карабаха" по II квалификационному раунду Лиги чемпионов УЕФА "Цюрих" провел матч первого тура в швейцарской Суперлиге.

Соперник "Карабаха" по II квалификационному раунду Лиги чемпионов УЕФА "Цюрих" провел матч первого тура в швейцарской Суперлиге.

Как сообщает Report, коллектив, в котором главным тренером является Франко Фода, встретился с"Янг Бойз". Встреча завершилась крупной победой хозяев поля - 4:0.

Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 55-й минуте игрок "Цюриха" Антонио Маркезано не реализовал пенальти. Кристиан Фасснахт отличился на 62-й минуте, Седрик Иттен на 77-й, Фабиан Райдер на 81-й, а Вилфрид Канга на 85-й, обеспечив победу "Янг Бойз".

Отметим, что первую игру с "Карабахом" "Цюрих" проведет 19 июля в Баку, ответную - 27 июля на своем поле.