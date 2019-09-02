"Cумгайыт" извинился за инцидент во время матча с клубом "Нефтчи"

Футбольный клуб "Сумгайыт" принес свои извинения за инцидент, произошедший в матче с "Нефтчи" в ходе III тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении клуба.

"Мы всегда были сторонниками честной игры, взаимоуважения, считали недопустимым проявление агрессии на поле и за его пределами. Мы приносим извинения футбольной общественности страны за инцидент, произошедший на поле на последних минутах матча "Нефтчи" – "Сумгайыт", - отмечается в официальном заявлении клуба.