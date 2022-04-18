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Cтал известен обладатель Кубка Бельгии

Cтал известен обладатель Кубка Бельгии В финальном матче Кубка Бельгии «Гент» встречался с «Андерлехтом».
Футбол
18 апреля 2022 г. 21:08
Cтал известен обладатель Кубка Бельгии

В финальном матче Кубка Бельгии «Гент» встречался с «Андерлехтом».

Игра прошла на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и завершилась победой «Гента» в серии пенальти (0:0, 4:3 - по пенальти).

В основное время встречи голов забито не было. Главный арбитр Лоуренс Виссер показал пять жёлтых карточек в этом матче. Четыре предупреждения получили игроки «Андерлехта» Кристоффер Олссон, Микаэль Мурильо, Лисандро Магальян и Кристиан Куаме. Ещё одну жёлтую карточку получил футболист «Гента» Элиша Овусу. В серии послематчевых пенальти успешнее оказались игроки «Гента».

Таким образом, «Гент» стал обладателем Кубка Бельгии.

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Версия на азербайджанском языке "Gent" 12 ildən sonra Belçika Kubokunu qazanıb

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