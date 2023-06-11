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ЦСКА в восьмой раз выиграл Кубок России по футболу

ЦСКА в восьмой раз выиграл Кубок России по футболу Московский ЦСКА обыграл "Краснодар" в суперфинале Фонбет - Кубка России по футболу.
Футбол
11 июня 2023 г. 21:07
ЦСКА в восьмой раз выиграл Кубок России по футболу

Московский ЦСКА обыграл "Краснодар" в суперфинале Фонбет - Кубка России по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на московском стадионе "Лужники".

Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе ЦСКА гол забил Федор Чалов (32-я минута, с пенальти). У "Краснодара" отличился Джон Кордоба (50). В серии пенальти красно-синие одержали победу со счетом 6:5.

ЦСКА выиграл Кубок России в восьмой раз в истории. Ранее армейцы становились обладателями трофея в 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 и 2013 годах, также ЦСКА выигрывал Кубок СССР в 1945, 1948, 1951, 1955 и 1991 годах. Рекордсменом по числу побед в Кубке России является московский "Локомотив", выигрывавший трофей девять раз.

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