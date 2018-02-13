ЦСКА сыграл вничью с "Црвеной Звездой" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы - ВИДЕО

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ ЦСКА сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Белграде на стадионе «Райко Митич» и закончилась со счётом 0:0, передает Report.

Игра прошла в упорной борьбе. Сербская команда имела несколько хороших моментов открыть счёт, но в итоге зрители так и не увидели забитых голов.

Ответный матч пройдёт 21 февраля в Москве.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч

"Црвена Звезда" (Сербия)-ЦСКА (Россия) - 0:0