 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ЦСКА сыграл вничью с "Црвеной Звездой" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы - ВИДЕО

    Ответный матч пройдёт 21 февраля в Москве

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ ЦСКА сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Белграде на стадионе «Райко Митич» и закончилась со счётом 0:0, передает Report.

    Игра прошла в упорной борьбе. Сербская команда имела несколько хороших моментов открыть счёт, но в итоге зрители так и не увидели забитых голов.

    Ответный матч пройдёт 21 февраля в Москве.

    Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч

    "Црвена Звезда" (Сербия)-ЦСКА (Россия) - 0:0

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi