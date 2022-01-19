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ЦСКА показал, как завлекал турецкого футболиста в клуб

ЦСКА показал, как завлекал турецкого футболиста в клуб ЦСКА показал переписку с футболистом сборной Турции Юсуфом Языджи в Instagram, после которой полузащитник согласился перейти в московский клуб.
Футбол
19 января 2022 г. 20:35
ЦСКА показал, как завлекал турецкого футболиста в клуб

ЦСКА показал переписку с футболистом сборной Турции Юсуфом Языджи в Instagram, после которой полузащитник согласился перейти в московский клуб.

Как сообщает Report, "армейцы" опубликовали фрагмент общения в Twitter.

Сперва ЦСКА написал игроку приветственный пост, однако турок проигнорировал сообщение. Затем ЦСКА опубликовал еще несколько сообщений, в числе которых было: "Мы готовы подписать с тобой контракт". Языджи отреагировал на обращение ЦСКА только тогда, когда "армейцы" написали: "У нас тут много Наташ". На это Юсуф ответил: "Через пять минут буду".

Спустя 30 минут фрагмент переписки был удален.

ЦСКА арендовал Языджи 19 января с правом выкупа трансфера футболиста. Ранее СМИ сообщали, что сумма выкупа 24-летнего игрока составит 12 миллионов евро.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоRusiya klubu türkiyəli futbolçunun transferi ilə bağlı qalmaqallı paylaşım edib

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