COVID-19 выявлен у более 1 тыс. сотрудников, занятых в подготовке к ЧМ-2022

Более 1 100 сотрудников, занятых в процессе подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года, заразились коронавирусом. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник, близкий к оргкомитету ЧМ-2022.

"Среди работников, [занятых в подготовке к] чемпионату мира по футболу, выявлено 1 102 случая заражения коронавирусом", - говорится в сообщении AFP.

По сведениям агентства, уже известно и об одном летальном исходе: от вызываемого коронавирусом заболевания 11 июня умер 51-летний инженер, который, как утверждается, не страдал от каких-либо хронических болезней.

По последним данным, озвученным в среду катарским Минздравом, за весь период с начала пандемии в стране выявлено 90 778 случаев заражения коронавирусом, 73 083 пациента (около 80% всех заболевших) поправились, зафиксировано 104 летальных исхода (смертность, таким образом, составляет около 0,11%).

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.