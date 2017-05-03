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    Cостоится первый полуфинальный матч Лиги Европы

    В Голландии сыграют команды Аякс и французский Лион

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Сегодня будет проведен первый матч полуфинала Лиги Европы. 

    Как сообщает Report, в Голландии встретятся команды "Аякс" и французский "Лион".

    "Аякс" единственная команда-победитель турнира среди участников полуфинала.

    Представитель Амстердама завоевал Кубок UEFA в сезоне 1991/1992.

    Помимо этого, "Лион" не победил ни разу в состоявшихся между этими командами четырёх играх Еврокубках, а голландцы смогли 2 раза взять верх над французами.

    "Аякс", сыгравший 12 игр Еврокубка подряд без поражений у себя дома, вышел победителем из 6 матчей. А "Лион" из шести выездных матчей сумел забить гол в пяти.

    Отметим, что другая полуфинальная встреча пройдет 4 мая в Испании между командами "Сельта" и английским "Манчестер Юнайтед".

    Лига Европы

    Полуфинал, первая игра

    3 мая

    20:45. "Аякс" (Голландия) – “Лион” (Франция)

    Главный судья: Джанлука Рокки (Италия)

    “Амстердам Арена”.

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