Cостоится первый полуфинальный матч Лиги Европы

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Сегодня будет проведен первый матч полуфинала Лиги Европы.

Как сообщает Report, в Голландии встретятся команды "Аякс" и французский "Лион".

"Аякс" единственная команда-победитель турнира среди участников полуфинала.

Представитель Амстердама завоевал Кубок UEFA в сезоне 1991/1992.

Помимо этого, "Лион" не победил ни разу в состоявшихся между этими командами четырёх играх Еврокубках, а голландцы смогли 2 раза взять верх над французами.

"Аякс", сыгравший 12 игр Еврокубка подряд без поражений у себя дома, вышел победителем из 6 матчей. А "Лион" из шести выездных матчей сумел забить гол в пяти.

Отметим, что другая полуфинальная встреча пройдет 4 мая в Испании между командами "Сельта" и английским "Манчестер Юнайтед".

Лига Европы

Полуфинал, первая игра

3 мая

20:45. "Аякс" (Голландия) – “Лион” (Франция)

Главный судья: Джанлука Рокки (Италия)

“Амстердам Арена”.